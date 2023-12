Ilary Blasi in lacrime per il commento al vetriolo di Alfonso Signorini dopo il docufilm Unica

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 2 dicembre 2023) Un nuovo documentario di Netflix mette in luce la fine del matrimonio trae Francesco Totti. Non tutti, però, sembrano apprezzare la decisione della showgirl di raccontare pubblicamente la sua storia. Non mancano infatti le voci critiche, tra cui spicca quella di, amico di. Il documentario "" scatena la polemica Il documentario intitolato "" sta suscitando molto clamore, affermandosi come uno dei film più popolari su Netflix. Mentre alcuni lodano la scelta didi rompere il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, altri criticano la sua decisione di affrontare in modo così esplicito questioni personali. Le critiche di...