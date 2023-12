Ilary Blasi | arriva la frecciata di Noemi Bocchi | ecco come ha reagito al documentario

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 2 dicembre 2023) Non ci sono dubbi che Unica, ildi, abbia fatto decisamente scalpore. Primo su Netflix e in crescita anche all’estero, la versione della conduttrice romana ha mosso la controparte. Francesco Totti, non a caso, è intervenuto con una pacata rassegnazione, affermando che l’ex moglie può fare e dire ciò che vuole adesso. A difenderlo, tuttavia, sembra pensarci, la sua nuova compagna. In che modo? Con una storia su Instagram che sa tanto di frecciatina alla conduttrice.ladi? Da quando Unica è stato distribuito su Netflix, tutti non possono fare a meno di parlarne. Ci hanno messo bocca un po’ tutti sulle dichiarazioni di ...