Il vero scandalo è la malagiustizia | non le pagelle ai magistrati

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Beniamino Zuncheddu, libero da pochi giorni, che voto avrebbe dato al magistrato che gli ha fatto passare 32 anni di carcere, per errore? La Corte di Appello di Roma, tre anni fa, aveva riconosciuto come legittima la richiesta dell'avvocato di Zuncheddu di procedere a una revisione del processo che lo aveva visto colpevole per l'uccisione di tre pastori in Sardegna. Anche per questi tre anni di ritardata liberazione il voto per icompetenti potrebbe non essere altissimo. Parliamo di voti ai giudici non a caso. In questi giorni si è dato il via libera alla cosiddetta “pagella” del magistrato. La norma, contenuta nella riforma Cartabia, richiedeva un decreto attuativo per diventare operativa. Quindi voti per tutti? Sì e no. La prima valutazione la potremo avere tra quattro anni, tanto è il tempo previsto dalla legge per compilare il primo giudizio. Palla ...