(Di sabato 2 dicembre 2023) Ilsi prende una piccola pausa, dopo una stagione decisamente lunga e ricca di impegni. Si tratta però di un break limitato assai nel tempo, dal momento che già sul finire del mese digiocatrici e giocatori saranno sui campi per affrontare competizioni ufficiali.riprenderà il circuito internazionale? Parlando del percorso maschile, al di là della United Cup che riguarderà anche le donne dal 29in Australia, il tutto prenderà il via dal 31 di questo mese con l’ATP250 di Brisbane, torneo nel quale ci sarà il grande ritorno di Rafael Nadal. Nella stessa settimana è previsto l’impegno a Pune. A seguire il circuito si svilupperà in territorio australiano e neozelandese, visti gli impegni ad Adelaide e ad Auckland, prima degli Australian Open di metà. A livello ...

Altre News in Rete:

Next Gen ATP Finals: Medjedovic o Fils, chi sarà re a Gedda Diretta tv alle 18

Sono felice di essere arrivato in finale, ma il mio compito non è ancora". NEXT GEN ATP FINALS, TUTTI I VIDEO FILS IN FINALE: PERCHE' ESULTA COME CR7 MEDJEDOVIC IN FINALE SULLE SPALLE DEI ...

Il tennis é finito: quando ricomincia Calendario gennaio 2024: prime partite già a fine dicembre OA Sport

Sinner mostruoso contro Djokovic in Coppa Davis: ha vinto una ... Fanpage.it

Il tennis é finito: quando ricomincia Calendario gennaio 2024: prime partite già a fine dicembre

Il tennis si prende una piccola pausa, dopo una stagione decisamente lunga e ricca di impegni. Si tratta però di un break limitato assai nel tempo, dal momento che già sul finire del mese di dicembre ...