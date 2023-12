“Il social chiude per sempre” | utenti scioccati

Leggi su rompipallone

(Di sabato 2 dicembre 2023) Uno deipiù usati negli ultimi tempi, soprattutto dai più giovani – scatenando non poche polemiche circa l’uso –dopo ben quattordici anni di servizio. Ad annunciarne l’addio è stato lo stesso fondatore. Il tema della privacy è damolto scottante quando si parla della rete e deinetwork. In particolare, quella che sembra essere più critica è la gestione degli stessi da parte degli adolescenti. In molti, infatti, imputano a uno scarso monitoraggio da parte dei varie un accesso fin troppo facile per chi, regolamento alla mano, non potrebbe addirittura accedervi. In alcuni casi, la situazione diventa insostenibile e la chiusura, seppur dolorosa, rappresenta a volte l’unica soluzione. È il caso di Omegle,usato in rete per poter connettere persone ...