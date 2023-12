Il senatore Matera sui ritardi della ‘Valle Caudina’ | “Chiesto spiegazioni a Eav”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Aprire alla circolazione un giorno prima significa conquistare un giorno in meno di disagi per la nostra gente che, ora come ora, è gravata da importanti difficoltà negli spostamenti verso Napoli”. Così ildi Fratelli d’Italia, Domenico, nel commentare lo slittamento dei tempi di riaperturaferrovia Benevento-Napoli “Valle Caudina”. Con i lavori che, originariamente previsti nella loro ultimazione nel corrente mese di Dicembre 2023, non saranno ultimati prima del Marzo del prossimo anno. “Ho avuto modo di incontrare il Presidente Eav Umberto De Gregorio – ha fatto presente il, anche Presidente del Comitato per la Legislazione presso il SenatoRepubblica – e gli hodi venire sul territorio ...