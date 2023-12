Il punto d' incontro tra atei e credenti resta la croce

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 dicembre 2023) Andiamo fuori tema, e vabbé, è che Natale sta già qui. E ancora insistono che non sia possibile alcuntra, tra persone pie e mangiapreti. Falso. Il credente per antica storia appende al muro ilfisso classico. Con eventuale contorno iconografico: Cristo, le pie donne sotto, i due ladroni, i soldati romani intenti ai dadi, più la ferita di lancia al costato. Ah, e il fiele. Si aggiunga il fiele. Poi però tocca gli altri, ai senza morale. Acquisiranno, costoro, uno stock di croci vergini. Per inchiodarci sopra chi gli pare. Per quanto riguarda me, cinquemila croci e vorrà dire che mi svenerò: ma tremila per altrettanti magistrati veramente offesi; milleottocento dedicati ai cronisti presso Procure e Preture; centonovantanove croci saranno riservate agli agenti di polizia giudiziaria, quelli ...