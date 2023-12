Il presidente Gravina | poteva andare peggio | siamo ottimisti  

Leggi su agi

(Di sabato 2 dicembre 2023) AGI - "relativamente soddisfatti, alcuni auspicavano qualche situazione meno impegnativa, maanchee noifermamente convinti di poter far bene, abbiamo Spalletti che e' estremamente fiducioso". Così il numero 1 della Figc, Gabriele, ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio della fase a gironi di Euro2024 che mette i campioni in carica di fronte a Spagna, Croazia e Albania. "Noi abbiamo bisogno di recuperare un sentimento forte", ha aggiunto, "quello che ha spinto l'Italia nel 2021 verso un trofeo difficile da centrare, ovvero l'impegno, la spinta, l'entusiasmo e la passione dei tifosi, con alcune intuizioni tecniche di Mancini che Spalletti ha già dimostrato di avere. Sono convinto che abbiamo il giusto mix per fare ...