“Il più bello d’Italia” entra in seminario | “Sono Edoardo e a 21 anni sono felice”

Pubblicato il 2 Dicembre, 2023 "Avevo domande inespresse su di me, ora sto trovando le risposte". Così Santini. Nel 2019 vinse il concorso che consacra modelli e attori: ex nuotatore, ha fatto il ballerino e ha recitato. Poi l'incontro con alcuni giovani che frequentavano la chiesa e la scoperta della vocazione. La sua paura più grande era quella di non essere accettato per la sua scelta. Ma il 21enne di Castelfiorentino, vincitore del concorso nazionale "Il più", l'ha seguita: ha iniziato il suo percorso per diventare sacerdote. E proprio in questi giorni è in ritiro a Fiesole. "Lo diventerò? Non lo so, qui per scoprirlo. Ho fatto quel passo che mi terrorizzava, che mi impediva di essere pienamente me stesso, pronto nel caso a dire: No, sbagliavo.