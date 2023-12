Il paradosso di un premier conservatore che fa la guerra al mondo Lgbt con le sue stesse armi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 dicembre 2023) Pubblichiamo un brano del nuovo romanzo di Eduardo Savarese “Le Madri della Sapienza” (Wojtek Edizioni). Protagonista è il nuovo primo ministro, Anselmo Riccardi, nato dalla gestazione per altri, con l’ossessione di rifondare la famiglia tradizionale. In questo brano lo vediamo pochi minuti prima dell’insediamento, alle prese con la lista dei ministri e con il suo primo obiettivo: lo scioglimento dell’ordine neo-monastico “Le Madri della Sapienza” che a dispetto del nome è stato fondato, ed è composto, da anziani omosessuali. – Il colloquio col Presidente della Repubblica durò poco. L’ottantenne capo dello Stato fu cortese, quasi sbrigativo: c’erano pochi margini per discussioni e trattative, l’alleanza capitanata da Anselmo Riccardi aveva ottenuto una vittoria schiacciante, era naturale affidare a lui l’incarico di. Il Presidente pareva sollevato: si trovava ...