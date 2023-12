Il Paradiso delle Signore | spoiler | Vito deciso a sposare Maria

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 2 dicembre 2023)Lamantia saràPuglisi, come svelano glirelativi alle prossime puntate de Il. Il giovane ex contabile del grande magazzino milanese, infatti, finalmente si appresterà a rivolgere alla sua amata una romantica proposta di matrimonio e coinvolgerà nella sua iniziativa i suoi più cari amici. Ricordiamo cheha trascorso un lunghissimo periodo in Australia per seguire gli affari della sua azienda e, in sua assenza, Vittorio Conti e Roberto Landi hanno assunto un nuovo contabile, Matteo Portelli, il fratello di Marcello, il quale ha perso completamente la testa perPuglisi, la fidanzata di Lamantia. I due si sono anche baciati appassionatamente, ma la ...