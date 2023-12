Il Milan vince ancora | Pioli respira Per il Frosinone si applica la legge “gol sbagliato e gol subito”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Secondo sorriso in campionato consecutivo per ile l’ambiente ora torna pian piano a vita. In settimana pesa come un macigno il ko interno contro il Borussia Dortmund che ha di fatto spento le speranze di Champions – ma mai dire mai fino all’ultimo minuto dell’ultima partita – ma il trittico di partite al Meazza in sette giorni riconsegna i rossoneri in salute, in grado di ottenere due vittorie importanti e pesanti, che ricordano da vicino quelle dell’anno dello scudetto, con quella capacità della squadra di far pendere l’incontro a proprio favore all’improvviso, quando non era così scontato per quanto si stava vedendo. C’è anche il primo acuto di Jovic, tanto criticato e giustamente, c’è Pulisic che delizia su un assist di Maignan, il terzo in tre stagioni, e anche il portierone francese era stato oggetto di ...