Il Milan reagisce | Frosinone liquidato | Pioli per ora è salvo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Lampi di Jovic e alpassa la paura. Il serbo si accende a San Siro e realizza una doppietta confermando i segnali di vitalità che si erano visti martedì sera nella sfida di Champions contro il Borussia Dortmund. La squadra disupera ilper 3-1 nel terzo anticipo del sabato di Serie A, dà continuità al successo della settimana scorsa contro la Fiorentina e per una notte si porta a -4 dalla Juve e a -3 dall'Inter. I rossoneri ora sperano in una vittoria nel Napoli che potrebbe riaprire la corsa scudetto.risolve il rebus legato all'emergenza difesa spostando Theo Hernandez al centro e Florenzi a sinistra. In attacco conferma per Pulisic. La prima occasione arriva con Musah che all'11' impegna Turati. Al 23' è Chukwueze a sfiorare la rete con un tiro da fuori. La conclusione, però, termina di ...