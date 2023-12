Il Milan cala il tris a San Siro | battuto 3-1 il Frosinone

(Di sabato 2 dicembre 2023) Di Jovic, Pulisic e Tomori i gol rossoneri, di Brescianini la rete degli ospitiO - Unin piena emergenza difensiva trova buone risposte a Sancontro il, imponendosi per 3-1. Arriva il riscatto, dunque, dopo la sconfitta casalinga in Champions con il Borussia Dortmund. Otti

Ilha il merito di chiudere virtualmente i conti in avvio di ripresa alla seconda vera ... Il siparioal 74' con il tris della squadra di Pioli . Su corner, Jovic è bravo a fare sponda per ...

Il Milan di Stefano Pioli risorge in campionato contro il Frosinone, vince per 3-1 e si porta al terzo posto in classifica a quota 29 punti, a meno quattro dalla Juventus capolista e a meno due ...

Il Milan batte il Frosinone per 3-1 nel match in calendario per la 14esima giornata della Serie A 2023-2024. I rossoneri allenati da Pioli si impongono con i gol di Jovic, Pulisic e Tomori: il success ...