Il lavoro adesso c' è | la voglia sempre meno

(Di sabato 2 dicembre 2023) Non è solo “un Paese di sonnambuli”, come hanno titolato con riflesso pavloviano tutte le agenzie e i siti di informazione. Il 57esimo Rapporto del Censis sulla situazione sociale italiana va indagato, va scavato, va declinato, altrimenti rimane uno slogan pigro che aggrava la sonnolenza collettiva, giornalistica in primis. Per tentare un'interpretazione non bozzettistica, la cosa migliore è muovere dalla descrizione che apre il Rapporto stesso: “La società italiana sembra affetta da un sonnambulismo diffuso, precipitata in un sonno profondo del calcolo raziocinante che servirebbe per affrontare dinamiche strutturali, di lungo periodo, dagli effetti potenzialmente funesti”. Non è un appisolamento generico, quello fotografato dal Censis, ma ben più profondamente un sonno della ragione, della facoltà umana di stanare il futuro e attrezzarsi nel presente, e come ogni sonno di questo tipo ...