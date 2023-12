Il frutto che protegge dalla demenza senile | incredibile!

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 2 dicembre 2023) Uno studio dell’Università di Cincinnati negli Stati Uniti ha rivelato come un comuneriduce il rischio di insorgenza della. In Italia circa 900 mila persone sono colpite. Una vera e propria emergenza per la salute pubblica, soprattutto con riferimento all’Alzheimer. Ilche diminuisce il rischio di(Informazioneoggi.it)Laindica un declino delle facoltà mentali talmente grave da interferire con la vita quotidiana. Tra le forme più comuni e gravi c’è il morbo di Alzheimer che provoca grandi perdite di memoria e ha un decorso fatale in pochi annimanifestazione. La prevenzione è fondamentale per evitare o allontanare il più ...