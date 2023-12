Il Fondo PIF vuole il Milan? L’indiscrezione

Leggi su dailymilan

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund, ilquesta sera torna in campo in Serie A nell’anticipo della 14^ giornata contro il Frosinone di Di Francesco. I rossoneri cercheranno di portare a casa bottino pieno poiché nei prossimi due turni il calendario proporrà scontri diretti tra il Napoli, l’Inter e la Juventus. La società di Gerry Cardinale è molto concentrata su questa stagione e sul futuro, con diversi obiettivi in mente. RedBird da quando è arrivato ha innalzato il valore del brand, raggiungendo sul campo una semifinale in Champions League e confermando i rossoneri nella massima competizione europea. Uno dei prossimi obiettivi che ilamericano si è prefissato è la realizzazione dello stadio di proprietà, un progetto sul quale Cardinale punta fortemente e che potrebbe prendere piede nei ...