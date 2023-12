Il Discobolo «comprato da Hitler» | la Germania lo rivuole Sangiuliano minaccia | «Devono passare sul mio cadavere»

Leggi su open.online

(Di sabato 2 dicembre 2023) Prima che ilLancelotti torni insul mio» tuona il ministro della Cultura Gennaro. Scoppia il caso tra Roma e Berlino, dopo la pretesa dei vertici del Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek di Monaco sull’opera del II secolo dopo Cristo, ormai «patrimonio della Nazione», dicesecondo il quale «l’opera deve assolutamente restare in Italia». Anzi il ministro si aspetta che venga restituita anche la base settecentesca, pronto a mettersi in contatto con la collega Claudia Roth, ministra della Cultura tedesca, che «di questa storia non sa nulla». La storia parte da una lettera di Stephan Verger, direttore del Museo nazionale romano, al collega Florio S. Knaus, a capo della Gliptoteca di Monaco, ...