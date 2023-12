Il Cnr di Catania porta l’Italia in lizza per il centro sui microchip Ecco il progetto

Leggi su formiche

(Di sabato 2 dicembre 2023)si candida come protagonista nel campo della ricerca avanzata sui, ottenendo l’inclusione di una quarta “Linea Pilota” nei bandi europei di dicembre 2023. Queste linee pilota rappresentano mini-fabbriche di ricerca peravanzati, cruciali per il mantenimento del vantaggio tecnologico e competitivo europeo. Uno degli elementi cruciali della competizione tra potenze. In collaborazione con Polonia, Finlandia, Svezia e 11 aziende globali, Roma partecipa a questa sfida attraverso ildi una nuova linea speciata nei materiali moderni. Il candidato designato è il Cnr di(Imm), riconosciuto per la sua esperienza negli studi sui materiali semiconduttori come il carburo di silicio e il nitruro di gallio. Il quarto bando, ottenuto grazie a sforzi ...