Il Bayern Monaco segue Maignan | è nella lista per il dopo Neuer

Leggi su dailymilan

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il Milan a San Siro questa sera vuole centrare tre punti importanti contro il Frosinone. Tra i tanti calciatori chiamati alla riscossa, Theo Hernandez edovranno reagirela brutta sconfitta contro il BVB, ma proprio per il portiere francese potrebbe presto presentarsi una nuova minaccia dal mercato, più precisamente dalla Germania. Secondo quanto riportato da Sky DE, ilha messo in cima allaper la prossima stagione. I bavaresi sono già al lavoro per il post-Manuel, e tra i giocatori monitorati da vicino ci sarebbe l’estremo difensore e leader dei rossoneri, il cui contratto scade a giugno 2026. Tuttavia, al momento non si registrano ancora delle offerte per l’ex Lille e in questo senso, l’area mercato rossonera si sta ...