Ieri la Grecia | oggi l’Argentina | ma Milei non è Tsipras

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 2 dicembre 2023) La vittoria di Javieralle elezioni presidenziali argentine dello scorso 19 novembre è stata salutata con molto favore dai mercati e offre buone aspettative rispetto a un concreto cambiamento nelle politiche economiche dei prossimi quattro anni. Un’agenda radicale Il futuro presidente, che entrerà in carica il 10 di dicembre, ha presentato agli elettori un’agenda estremamente ambiziosa – per certi versi utopica, ma non sta a noi deciderlo in anticipo – per risolvere la drammatica situazione economica che il Paese attraversa. Con un tasso d’inflazione che sfiora il centocinquanta per cento e quello della povertà che registra il massimo storico da oltre 15 anni (39 per cento), che si ripercuotono nei severi giudizi delle agenzie di rating (CCC– per Standard & Poor’s, Ca per Moody’s),dovrà sicuramente porre un grande impegno per ...