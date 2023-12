Ieri in Campania | l’ultimo saluto ad Emanuela Perinetti

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, venerdì primo novembre 2023. Avellino – In una gremita Basilica di Sant’Eustorgioad, alla presenza di tanti esponenti del mondo del calcio, mentre fuori dalla chiesa sono state lasciate due corone di fiori dell‘As Roma e della curva sud Avellino, il cuore del tifo caldo biancoverde che ha voluto così mostrare tutta la propria vicinanza al dirigente. (LEGGI QUI) Benevento – Alle ore 12.00 del primo dicembre si è chiuso il termine per la presentazione delle Liste dei Candidati al Consiglio Provinciale di Benevento per le Elezioni del 21 dicembre 2023. Sono cinque le Liste concorrenti. (LEGGI QUI) Caserta – Il giudice del Tribunale di Ascoli Piceno Matteo Di Battista ha assolto perché il fatto ...

