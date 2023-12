I soldi non arrivano | Elly Schlein e Conte hanno un grosso problema economico

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Mentree Giuseppesono alle prese con sondaggi poco entusiasmanti e con il successo di Maurizio Landini che secondo un sondaggio Emg/Adnkronos gli elettori indicano come leader della sinistra, i due leader del Partito democratico e del Movimento cinque stelle devono anche affrontare alcuni problemi economici che riguardano le casse dei loro partiti. Le difficoltà economiche, in entrambi i casi, sono dovute al fatto che diversi parlamentari non versano regolarmente il contributo al partito, previsto dagli accordi con gli eletti di Camera e Senato: si tratta di 2mila e 200 euro mensili per deputati e senatori Cinque Stelle e di 1500 euro al mese per i dem i quali devono versare un ulteriore contributo mensile di 500 euro, da destinare alla segreteria regionale del territorio in cui è avvenuta l'elezione. ...