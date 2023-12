“I pom*ini non servono” | l’incredibile gaffe di Vira Carbone su RaiUno

Leggi su howtodofor

(Di sabato 2 dicembre 2023) Momenti di grandissimo imbarazzo, sabato 2 dicembre, a “Buongiorno Benessere”, il programma settimanale didedicato alla salute e alla medicina condotto dal 2014 da. “Adesso parliamo di primo soccorso e di appendicite – ha detto ad un certo punto la conduttrice – Quando abbiamo mal di pancia forte, non sappiamo se dobbiamo andare in ospedale o se dobbiamo fare qualcosa per calmarlo”.(Foto da video)si è improvvisata paziente e si è stesa sul lettino La padrona di casa ha dato la parola a Francesco Franceschi, direttore Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli di Roma. Il medico ha spiegato come come riconoscere l’appendicite: “Quando un viscere si infiamma si paralizza, può compare ...