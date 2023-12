I mutui dei bancari salvi dalla trappola Irpef-Bce

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 2 dicembre 2023) Babbo Natale lascia un altro pacco dono sotto l’albero dei. I sindacati del credito, dopo il rinnovo del contratto nazionale che prevede un maxi-aumento da 435 euro in busta paga, ottengono anche di sterilizzare il perverso meccanismo che trasformava iagevolati concessi dagli istituti di credito a 70mila dipendenti in unafiscale. La questione è tecnica, ma si può sintetizzare così: il denaro è la materia prima delle banche che, da sempre, erogano ai propri dipendentie prestiti a tassi rasoterra in forma di fringe benefit. Certamente un bel vantaggio di questi tempi, ma la logica non è distante da quella per cui i commessi di un negozio o di un grande magazzino possono sovente acquistare per uso personale alcuni articoli a prezzi scontati. l’ossessivo rialzo al costo del denaro fino al ...