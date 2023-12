(Di sabato 2 dicembre 2023) ... in commenti social, in roba che nessuno si prendeva la bdi stampare, noi sentendoci spiritosissimi gli scrivevamo maddeché, io questo muro di testo non lo leggo (io quellenon ...

Altre News in Rete:

I lettori annoiati alla terza riga e le quattro lettere simbolo del tempo in cui viviamo

... adesso alla terza riga ci siamo giàe smaniamo per lasciare un commento col nostro ... E il problema non è come i giornali trattano la Cortellesi: il problema è che non esistono più i. ...

I lettori annoiati alla terza riga e le quattro lettere simbolo del tempo in cui viviamo Linkiesta.it

Blog | Daniela Bonanzinga, la libraia di Messina che "indovina" le ... Alley Oop

Teolo, giovani annoiati si divertono manomettendo un defibrillatore

La bravata ripresa da uno dei due ragazzi, ma anche dalle telecamere. Il sindaco: «Chi vedrà il video segnali i responsabili» ...

Studenti come soldati annoiati e docenti stanchi: perché non fermarci un attimo arrestando la corsa

Ultimamente, forse perché stordito e rattristato, talvolta impotente, quando arrivo all’ingresso della mia Scuola, un attimo prima di solcare il portone mi vengono in mente le parole di W. Whitman, ch ...