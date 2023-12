I disabili sono le vittime silenziose della guerra di Putin all’Ucraina | isolati e abbandonati da tutti

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 dicembre 2023) In Ucraina, mentre l’invasione russa perdura, le persone anziane contà sfollate non riescono, né fisicamente né economicamente, a ottenere cure e alloggi adeguati; in alcuni casi, non hanno alternativa se non finire nelle strutture assistenziali statali. È quanto ha dichiarato oggi Amnesty International, in un nuovo rapporto reso pubblico in vistaGiornata internazionale delle persone contà del 3 dicembre. L’invasione russa su larga scala dell’Ucraina ha messo in crisi il già sovraccarico sistema sanitario ucraino. Di conseguenza molte persone anziane, comprese quelle contà,rimaste separate dalle loro famiglie in una condizione di segregazione e isolamento. I costanti attacchi indiscriminatiRussia, molti dei quali costituiscono crimini di ...