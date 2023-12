I dati Istat che rivelano cosa significa cultura maschilista

Leggi su tpi

(Di sabato 2 dicembre 2023) Se guardiamo aisulle vittime degli omicidi volontari commessi nel 2022 in Italia, riportati nel primo dei tre grafici a torta, la primache si nota è che sono morti più uomini che donne: rispettivamente 197 e 128. Quando spostiamo l’attenzione al secondo grafico, però, l’equilibrio comincia a cambiare: le vittime di omicidi volontari consumati in ambito familiare o affettivo sono state 104 donne e 40 uomini. E le vittime di omicidi commessi da partner o ex partner – terzo grafico – sono state 61 donne e 8 uomini. Non si tratta di una gara macabra a chi soffre di più: questi numeri spiegano perché parliamo di femminicidio, e non di “maschicidio”. Quasi metà delle donne uccise nel 2022 è morta per mano del compagno o di un ex, mentre per gli uomini questa percentuale è di circa il 4%. Idisponibili per il 2023, ...