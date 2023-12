(Di sabato 2 dicembre 2023) La2 diof thearriverà sugli schermi di Sky e NOW in estate e il primoregala molte sequenze tratte dai nuovi episodi. Sky ha condiviso il teaserserieof the, la serie HBO e Sky Exclusive tornerà con latratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin nell'estate 2024 su Sky e in streaming solo su NOW. Nel video si assiste alle drammatiche conseguenzemorte mostrata nel season finale che scatenerà lae la lotta per il potere tra le filafamiglia Targaryen. Il ritornoserie La seconda ...

Altre News in Rete:

House of the Dragon: Fuoco e sangue si scontrano nel primo trailer della seconda stagione

La Danza dei draghi entrerà nel vivo nella seconda stagione diofDragon . Durante la mega convention di cultura pop CCXP che si sta svolgendo in questi giorni a San Paolo, in Brasile, HBO ha diffuso il primo teaser trailer di questo secondo capitolo ...

House of the Dragon 2: nel trailer della nuova stagione inizia la guerra Movieplayer

These Are the Lawmakers Who Have Been Expelled From the House The New York Times

House of the Dragon 2: nel trailer della nuova stagione inizia la guerra

La stagione 2 di House of the Dragon arriverà sugli schermi di Sky e NOW in estate e il primo trailer regala molte sequenze tratte dai nuovi episodi.

House of the Dragon, la Danza dei Draghi ha inizio nel primo trailer della seconda stagione [VIDEO]

Dopo una lunga attesa possiamo finalmente dare un primo sguardo al trailer ufficiale della seconda stagione di House of the Dragon ...