Highlights e gol Milan-Frosinone 3-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per la quattordicesima giornata di. Al Meazza primo tempo equilibrato che gira al 40?: un minuto prima, Cuni tutto solo davanti a Maignan sbaglia rovinosamente, un minuto dopo contropiede rossonero e Jovic firma il suo primo gol con questa maglia. Nella ripresa Pulisic con un gran gol su assist di Maignan raddoppia, tris di Tomori e gol della bandiera di Brescianini con una punizione laterale che invece entra. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

