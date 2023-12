Henry Kissinger e l’abbraccio economico con la Cina | come evitare una nuova Guerra Fredda

(Di sabato 2 dicembre 2023), l’ex segretario di Stato americano, protagonista del Secondo Dopoe degli anni della, è morto mercoledì scorso all’età di cento anni. Era stato il promotore e l’ideatore dell’odierno abbracciotra gli USA e la. Un abbraccio che ha dato a lungo prosperità e opportunità ai mercati occidentali. Espandendosi e facendo così affidamento su una manodopera a basso costo. Ma oggi lanon è rappresenta più la fudell’Occidente. Oggi Pechino possiede il know-how, i capitali, le strategie, per sfidare l’ordine globale a stelle e strisce. Ein una delle sue ultime interviste lo aveva capito:con il Dragone è diventato un abbraccio ...

