Hamsik lancia il Napoli | «Può battere l’Inter | in casa è sempre forte»

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 dicembre 2023) L’ex, Marek, ha parlato di-Inter dando fiducia alla sua ex squadra e al suo ex allenatore Walter Mazzarri. BIG MATCH ? Marek, intervenuto su Sky Sport, si esprime così su-Inter: «Penso che possa batterla, ilè una grandissima squadra, ine il pubblico li spingerà a fare bene. Sarà la prima partita per Mazzarri e credo voglia fare bene». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati