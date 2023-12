Gubbio-Spal oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 2 dicembre 2023) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di. La squadra umbra vuole portare a casa i tre punti davanti al pubblico di casa per restare in scia alle prime della classifica in ottica playoff. La formazione biancazzurra, dal suo canto, sta disputando un campionato molto al di sotto delle aspettative e ha assolutamente bisogno di rialzare la testa al più presto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 dicembre alle ore 18:30e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Altre News in Rete:

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

vssu Sky Sport Max 205 e Sky Sport 252, con la telecronaca appassionata di Andrea Calderoni (anche in streaming su NOW). Pro Patria vs Atalanta U23 su Sky Sport 253, con il coinvolgente ...

Gubbio - SPAL, la conferenza preparatita di mister Colucci SPAL

Colucci prima di Gubbio-SPAL: "Chiedo concentrazione, equilibrio e ... LoSpallino.com

Il programma. Impegni agevoli per le due capolista. Cesena e Torres

Questo articolo fornisce una panoramica della sedicesima giornata del campionato di Serie C Girone B, con le partite in programma e la classifica aggiornata. La gara tra Cesena e Juventus Next Gen è i ...

Serie C. Gubbio all’esame Spal, primo bivio della stagione. Braglia: "Voglio vedere più grinta e cattiveria»

La partita di oggi (ore 18:30) contro la SPAL rappresenta un importante bivio nella stagione del Gubbio. Serve una reazione dopo la brutta caduta di Sassari e un risultato positivo, oltre a permettere ...