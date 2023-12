Guai per l’ex Manchester United Morrison | condannato per frode

Altre News in Rete:

Mareggiata in Liguria, le onde allagano il centro di Sestri Levante

Sestri Levante (Genova) - Ancoranegozi e attività del centro. Le onde della forte mareggiata che si sta abbattendo sulla costa ligure sono tornate ad allagare strade e stradine della cittadina del levante ligure. Nonostante ...

Altri guai per Delmastro: anche la procura di Biella indaga su di lu Il Manifesto

Reggio Calabria, nuovi guai per Falcomatà: ipotesi abuso d’ufficio nell’inchiesta sui brogli… Il Fatto Quotidiano

Fabrizio Corona condannato a 7 mesi per aver spaccato il vetro di un’ambulanza

Ancora guai per Fabrizio Corona, condannato a sette mesi per aver spaccato il vetro di un’ambulanza: i fatti risalgono al 2021.

Sassari, accusava il compagno di averla picchiata: nei guai potrebbe finirci lei

Sassari, aveva accusato il suo ex convivente di averla picchiata e minacciata, denunciandolo per i maltrattamenti. Poi in tribunale la svolta ...