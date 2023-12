Gravina | «Poteva andare anche peggio! Italia? No obiettivi minimi»

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 dicembre 2023)ha commentato il sorteggio dell’per Euro 2024. Il presidente della Figc si ritiene ottimista e fiducioso non ponendo limiti. OTTIMISMO ? Gabriele, numero uno della FIGC, su Sky Sport 24: «Relativamente soddisfatti,peggio. Possiamo far bene, Spalletti è fiducioso. Tantissimi tifosini aspettano questo evento. Abbiamo bisogno di recuperare un sentimento forte, quello che ha spinto l’nel 2021. Con la spinta, l’entusiasmo, l’impegno dei nostri ragazzi e con le invenzioni di Mancini e ora di Spalletti. Sono convinto di poterci ripetere. Obiettivo minimo? Non ci può essere, l’deve difendere un titolo europeo in un girone complicato ma non impossibile». Inter-News - Ultime ...