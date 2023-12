Grande Fratello | Mirko e Perla trascorrono insieme una piacevole notte

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nella Casa delBrunetti eVatiero sono tornati ad essere più uniti che mai, i due ex fidanzati dopo mesi di distacco, giovedìsono tornati a condividere lo stesso letto. Nel corso della mattinata di ieri hanno avuto modo di confrontarsi, scambiandosi alcune riflessioni. Facciamoil punto della situazione.hanno dormitoAll’interno della Casa delle emozioni non mancano mai., per colpa di una penitenza, a diversi mesi di distanza dalla loro rottura sentimentale sono tornati a dormirenello stesso letto. ...