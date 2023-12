Grande Fratello | le anticipazioni della ventitreesima puntata

Leggi su isaechia

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ci siamo! Ancora poche ore e Greta Rossetti varcherà la porta rossa del! Come la prenderanno Mirko Brunetti e Perla Vatiero? L’ex tentatrice di Temptation Island però non sarà l’unica nuova concorrente di questa edizione. Con lei entrerà anche Rosanna. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che accadrà nella diretta che andrà in onda questa sera come di consueto su Canale 5: Nuovi ingressi nella Casa: Rosannae Greta Rossetti varcheranno la Porta Rossa. Le due donne metteranno in discussione gli equilibriCasa? Tra Rosanna, artista che non ha bisogno di presentazioni, iconamusica italiana, e Fiordaliso ci sarà complicità o competizione? La (ex?) fidanzata di Mirko entra in gioco proprio quando sembra ...