Grande Fratello | Greta rassicura i fan di Mirko e Perla | Non ho intenzione di mettermi in mezzo

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nel video in alto,in SuperledDurante la 23esima puntata del, Alfonso Signorini dedica più di un blocco a, pronta a entrare nella casa delcome concorrente. A inizio serata vediamoin Superled dire con convinzione che il pubblico non...

Altre News in Rete:

Medio Oriente. Avvento blindato in Cisgiordania. Betlemme al buio accoglie Patton

Il ragazzino va a prendere un ritratto del, lo accarezza. E si capisce che è solo un ... che resta in disparte, ci prepara il tè nelappartamento in centro ". Però come tutti i ragazzi ...

Angelica Baraldi, l’ultima concorrente eliminata dal Grande Fratello ospite oggi a Verissimo: età, carriera e ilmessaggero.it

Grande Fratello 2023: news e anticipazioni puntata di stasera Io Donna

Angelica Baraldi rovina gli autori del Grande Fratello: “Mi dicevano di…”

Angelica Baraldi ha deciso di condividere la sua esperienza post Grande Fratello, dopo essere stata eliminata. Dopo essersi riunita con il suo fidanzato Riccardo, Angelica ha fatto il resoconto di ...

Nuove tensioni tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri

L'amicizia tra Vittorio e Beatrice continua a destare non pochi sospetti all'interno della Casa. Tra tutti, però, ad aver avuto da ridire sul loro avvicinamento è stata Anita: certa del fatto che l'at ...