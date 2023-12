Grande Fratello | frecciatine tra Mirko e Perla | lui tenta di baciarla La reazione della gieffina

Leggi su 361magazine

(Di sabato 2 dicembre 2023)continuano a punzecchiarsi: il gieffinodi baciare la sua ex fidanzata. Ladida quando si sono ritrovati all’internoCasa più spiata d’Italia sono notevolmente tornati vicini. Entrambi però stanno vivendo questa inedita avventura singolarmente in attesa di scoprire quale sarà il loro futuro. Fuori dal reality show i loro fan sognano di rivederli vicini e sereni come lo erano un tempo ancor prima di aver partecipato a Temptation Island. La storia d’amore trasi è conclusa proprio al termine del programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia. Leggi ...