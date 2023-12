Grande Fratello 2023 | arrivano sei nuovi ingressi | dentro anche Jessica Alves?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 2 dicembre 2023) C’è aria di cambiamento alora che il reality si avvia verso il prolungamento che farà slittare la finale direttamente a marzo. In queste settimane sono entrati già alcuniconcorrenti, ma ben presto ne entreranno ancora altri. Si vocifera che ne saranno ben sei, tra vip e nip, tutti con l’intento di dare nuove verve al programma. Non a caso, Alfonso Signorini ha calcolatogli eventuali ritiri che arriveranno durante il giro di boa di metà dicembre.seiconcorrenti? Com’è ormai risaputo, ilsi protrarrà a marzo e quindi c’è necessità di aumentare il numero di inquilini. Non a ...