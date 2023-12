Grand Theft Auto 6 | Rockstar svela la data di uscita del trailer

Leggi su nuovasocieta

(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il primodi6 è in arrivo: l'attesa si conclude questo martedì, 5 dicembre, alle 15 ora italiana. Lo sviluppatoreha annunciato la notizia nel pomeriggio di venerdì, scatenando un'altissima aspettativa. Ilè stato anticipato per la prima volta in un report di Bloomberg il mese scorso. Un altro report dello scorso anno, sempre di Bloomberg, aveva rivelato alcuni dettagli che potrebbero essere inclusi in GTA 6 alla sua, come ad esempio il co-op con due protagonisti di due generi diversi. Lo sviluppo del prossimo capitolo della serie era iniziato già nel 2014, solo un anno dopo GTA 5. Poi, molti anni dopo, in un post sul blog del 2022,confermò che il prossimo gioco GTA era in ...