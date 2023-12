Grand Slam di Judo | doppio podio azzurro a Tokyo | è bronzo per Lombardo e Parlati

(Di sabato 2 dicembre 2023)– C’è stato uno splendidoper la Nazionale Italiana dinella prima giornata di gare a, nell’ultimodella stagione 2023. Manuele Christianhanno conquistato ilrispettivamente nei -73 kg e nei -90 kg. Si sono inoltre assicurati ben 500 preziosi punti per i Ranking Olimpici di appartenenza, per puntare alla qualificazione delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il racconto delle gare (Agc – coni.it) Tutti e due, dopo essersi aggiudicati le pool di riferimento, hanno esaurito il loro sogno di accaparrarsi uno dei primi due gradini delproprio nel penultimo atto. Qui, infatti, il torinese ha subito l’ippon da parte dell’azero Hidayat Heydarov ...

