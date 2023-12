Golf | Scheffler e Spieth al comando al giro di boa dell’Hero World Challenge Spettacolo alle Bahamas con Woods e la buca in uno di Glover

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Secondoe nuova coppia in testa aldi boa2023. Al torneo ad inviti dove partecipano venti dei migliori giocatori al mondo davanti a tutti dopo trentasei buche troviamo Scottiee Jordanappaiati a -9.da n.1 del mondo perche chiude la sua giornata con 8 birdie e due bogey per un totale di 66 colpi, con l’unico rimpianto dell’inciampo all’ultimacontinua la sua redenzione dopo un’annata assai difficile e con unin 68 bogey free sale dalla terza alla prima posizione. Scende in terza piazza Brian Harman, leader dopo il primo, che con il -3 odierno sale a -8 per il ...