Golf | Manassero | Laporta e Paratore in lotta per la vittoria al South African Open Championship 2023 a 18 buche dal termine

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) A 18, e di conseguenza un giro, daldelsponsorizzato Investec, si fa davvero interessante laper lafinale. Nessuno riesce a prendere realmente il largo: il podio è per il momento tutto sudo, con al comando il duo Ryan van Velzen-Jayden Schaper a -9 (-2 per l’uno, -5 per l’altro oggi). A seguirli Louis de Jager, distante un colpo con il -2 odierno. Nel gruppo in quarta posizione c’è spazio anche per due azzurri: Matteo, pur con il +1 odierno, si tiene nellaper il successo finale con -7, mentre agguanta questo gruppo Francesco, oggi autore di un -3. Con loro lo svedese ...