Golf | Hoshino agguanta Min Woo Lee in testa all’Australian Open ad un round dal termine

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il fine settimana del DP World Tour continua spedito. Siamo giunti infatti ad un solodaldi un serratissimo Australian(montepremi 1,7 milioni di dollari australiani), evento nato nel lontanissimo 1904 ed organizzato in collaborazione tra tour europeo, PGA Tour of Australasia e OneAsia Tour. A 18 buche dalla conclusione ci sono due leader e soprattutto ben 17isti racchiusi in un fazzoletto di soli 5 colpi. In vetta alla leaderboard troviamo con lo score di -13 (201 colpi) l’australiano Min Woo Lee ed il giapponese Rikuya. Quest’ultimo raggiunge il padrone di casa grazie ad un superboda -6 bogey free impreziosito dall’eagle alla buca 14. Terza posizione ad un solo colpo dai battistrada per l’inglese Alex Fitzpatrick e per l’americano Patrick ...

