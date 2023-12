Gli smart TV Samsung ora integrano l' hub Matter per creare la propria smart home Come funziona

Altre News in Rete:

Come raggruppare più app nel Launchpad di macOS

... tutte le offerteAlessi 29 Nov 2023 Portate il grande design in casa vostra oin quella dei vostro amici conesclusivi oggetti d'arredo di Alessi che abbinano design ad originalità. Le ...

Gli smart TV Samsung ora integrano l'hub Matter per creare la ... DDay.it

Save As vince gli Smart Retail Award 2023 Media Key

Microsoft vuole trasformare gli smartphone Android in webcam per il PC

La pandemia ha evidenziato un problema che probabilmente non sapevamo neanche di avere: con l’arrivo dello Smart Working e delle teleconferenze ... sua applicazione “Collegamento al Telefono”. Gli ...

Smart working, c’è la proroga per i genitori con figli under 14: ecco tutte le novità

Per loro di fatto la possibilità di smart working termina a fine 2023. Questo rinvio di tre mesi della scadenza per i genitori di figli sotto i 14 anni nel settore privato è contenuto in un ...