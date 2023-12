Giustizia | Meloni | Crosetto? Nessuno scontro politica-toghe

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dubai, 2 dic. (Adnkronos) - "Io penso che non ci sia unotrae magistratura, credo che si debba sempre ricordare che, per chi viene da destra, chi serve lo Stato è sempre un punto di riferimento. Quindi questa idea che ci debbano essere scontri tra i poteri dello Stato, tra persone che, in ogni caso, servono lo Stato secondo me è sbagliato. Questo non vuol dire non segnalare che poi, come in ogni ambito, ci sono dei problemi e il problema in una piccola parte della magistratura è ritenere che i provvedimenti di alcuni governi che non sono in linea con una certa visione del mondo debbano essere contrastati, come accaduto per esempio sull'immigrazione". Lo dice la premier Giorgia, rispondendo a una domanda sulle parole del ministro Guidodurante un punto stampa a Dubai, a margine dei ...