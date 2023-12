Giuliacci avverte | “Fase di instabilità su tutta Italia” Cosa succederà nel weekend

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 2 dicembre 2023) L’nei prossimi giorni sarà investita da un fenomeno denominato Autunno meteorologico. Secondola prossima settimana sarà caratterizzato da una prima parte estremamente calda e una seconda parte più fredda e decisamente instabile, quindi una sorta di stagione a due velocità. Questo è un fatto assolutamente normale per il periodo e anzi è importante che faccia così, perché molte regioni non sono ancora in uno status idrico ottimale. Ma concretamente,?Leggi anche: Meteo, temperature shock: dal caldo anomalo al gelo in 24 ore Undecisamente turbolento Il primodi dicembre si apre con un’ondata di gelo particolarmente presente in tutte le zone del Nord. Nel resto d’il sole scalderà il clima. Sabato 2 però ...