Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rompono il silenzio dopo le insistenti voci di crisi | il comunicato ai fan

(Di sabato 2 dicembre 2023)settimane di rumor e pettegolezzi,hanno rotto ilrilasciando un breveai loro fan. Attraverso il suo canale broadcast su Instagram, l’ex esperta dei social del Grande Fratello Vip ha dichiarato: Sono qua cone volevo lasciare un messaggio nel gruppetto proprio perché non abbiamo voglia di rilasciare comunicazioni ufficiali. Quindi qua ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e che ci vogliono bene. Innanzitutto, premetto che leggiamo i vostri messaggi e “non ci aiutano”, soprattutto le vostre accuse ci fanno del male. Perché se un minimo ci conoscete sapete che persone siamo. Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’è nessun programma televisivo che ci ...

Altre News in Rete:

Al via lo shopping di Natale, ecco i vip a caccia di acquisti

Leggi Anche Da Michelle Hunziker a, i vip paparazzati a Milano Scelte eleganti Claudia Galanti aveva nel mirino dello shopping un abito da sera, e i fotografi l'hanno sorpresa in una ...

Giulia Salemi: i look più belli della conduttrice di Ex On The Beach ... MTV Italia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rompono il silenzio dopo le insistenti voci di crisi Isa e Chia

Giulia Salemi: i look più belli della conduttrice di Ex On The Beach Italia 5 sui red carpet

Giulia Salemi è la fantastica conduttrice di Ex On The Beach Italia 5 al fianco di Pierpaolo Pretelli e già nell'episodio 1 ci ha sorpreso con un nuovo hairstyle - viva la frangia! - e con un super ...

Insieme ad alcuni protagonisti dello show, che puoi vedere in esclusiva su Paramount+

La nuova e quinta stagione di Ex On The Beach Italia è condotta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in esclusiva su Paramount+ (con Sky Cinema, senza costi aggiuntivi) con un nuovo episodio ogni ...