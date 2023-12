Giulia Cecchettin | Turetta al pm | «La volevo per me | non accettavo la fine della relazione Poi non so cosa mi è scattato»

Leggi su open.online

(Di sabato 2 dicembre 2023) Filippo– reo confesso del femminicidiosua ex fidanzata– non «accettava la» con la coetanea. «L’amavo – avrebbe detto al pm nel corso dell’interrogatorio di ieri – laper me». Il giovane avrebbe inoltre affermato, come già fatto nelle dichiarazioni al giudice, di voler «pagare e scontare la pena per le mie responsabilità di un’omicidio terribile». Ieri, 1° dicembre,è stato ascoltato dal pm Andrea Petroni nell’aula riservata ai magistrati del carcere di Verona. Un interrogatorio di 9 ore con tanti «non ricordo», riferiti a quel sabato 11 novembre. Secondo quanto ricostruito da Ansaavrebbe dovuto spiegare al pm passo passo tutto ciò che è ...